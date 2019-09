'Er zit meer muziek in FC Dordrecht'

FC Dordrecht speelt zaterdagavond in de vijfde speelronde van de eerste divisie aan de Krommedijk tegen MVV. In de aanloop naar die wedstrijd veranderde er voldoende bij FC Dordrecht voor het sluiten van de transferdeadline. Zo arriveerde Jordy Wehrmann deze week, vertrok Jeremy Cijntje naar Heracles en huurden de Schapenkoppen Mohammed Aminu aan van Manchester City.

Volgens Claudio Braga hebben de wijzigingen in het spelersmateriaal nooit voor problemen gezorgd. "Als technische staf zijn we er rustig onder gebleven. Als er iemand zou vertrekken weten we met wie we het moeten gaan doen. We hebben ons nooit uit onze comfortzone laten brengen."

Wehrmann

Jordy Wehrmann werd enkele weken geleden al aangekondigd, maar stond maandag voor het eerst op het trainingsveld van FC Dordrecht. Een blessure gooide roet in het eten. "Ik raakte bij Feyenoord op de training geblesseerd. Daardoor stond ik drie weken aan de kant en kon ik niet met de groep meetrainen. Omdat het bij Feyenoord gebeurde was het makkelijk om bij Feyenoord mijn herstel af te maken en fit bij FC Dordrecht aan te sluiten."

Trainer Claudio Braga hoopt hem snel in te kunnen zetten. "Jordy heeft nog wat last, waardoor hij niet vrijuit kan bewegen. Op de training komt hij weer in het ritme dat hij gewend is. Dus we moeten gaan bekijken of we hem zaterdagavond al in kunnen zetten of dat het volgende week wordt."

Wehrmann kijkt uit naar het seizoen bij FC Dordrecht. "Ik verwacht een goed seizoen waarin ik veel minuten ga maken. Ik wil wat ervaring opdoen en het team hogerop helpen. We staan wat lager op de ranglijst, maar ik denk dat gezien de kwaliteiten van de groep dit niet het hoogst haalbare is. Er zit veel meer muziek in dan er nu uit komt."



Bekijk de interviews met Jordy Wehrmann en Claudio Braga bovenaan het artikel.