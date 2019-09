Moord op Humeyra te zien op beveiligingscamera's

De moord op de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam staat volledig op beeld. Volgens justitie is het drama stap voor stap te zien op de beveiligingscamera’s van het Designcollege in Rotterdam-West.

Tijdens een korte zitting vrijdag zei justitie dat de schokkende beelden niet vertoond hoeven te worden tijdens de rechtszaak. Ook de advocaten van de verdachten en de nabestaanden zeiden daar geen behoefte aan te hebben.



De rechter in Rotterdam wil de mogelijkheid openhouden de beelden alsnog te vertonen, als dat noodzakelijk is.

Humeyra werd in december van het vorig jaar doodgeschoten op haar school. Haar ex-vriend Bekir E. heeft bekend dat hij de schutter was.

Geestelijke stoornis

De zaak wordt waarschijnlijk op 14 november inhoudelijk behandeld. Bekir E. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij een geestelijke stoornis heeft. Het is nog niet bekend wat de conclusie is van de deskundigen. Als Bekir E. het er niet mee eens is, dan zou de rechtszaak vertraging kunnen oplopen.