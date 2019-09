Aantal alleenwonende Rotterdammers toegenomen

Het aantal Rotterdammers dat alleen woont is in de afgelopen tien jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Zo'n 24,2 procent van de inwoners van de Maasstad woont alleen, in 2008 lag dat op 23,8 procent.

Landelijk gezien woonde 17,4 procent van de mensen in 2018 alleen, tien jaar geleden lag dat nog op 15,7 procent. In Rotterdam ligt dat percentage een stuk hoger. Volgens het CBS ligt dat mede aan de studenten in de stad: twintigers wonen namelijk relatief vaak alleen.

Ook in steden als Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht is het aantal alleenwonenden gestegen.

Alleenstaande bejaarden

Al sinds de jaren zeventig neemt het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland toe. In 2018 vormden bijna 3 miljoen mensen alleen een huishouden, 427 duizend meer dan tien jaar daarvoor.

Naast twintigers wonen ook zeventigers en tachtigers vaak alleen. Opvallend is wel dat dat aantal in de afgelopen tien jaar is afgenomen.

Volgens het CBS ligt dat aan de vergrijzing: ouderen leven langer en gaan op hogere leeftijd naar een zorginstelling, waar ze niet als alleenwonend tellen. Het percentage alleenwonende zeventigers en tachtigers daalde van 37 naar 33 procent in 2008.