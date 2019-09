Rechter vindt sloop rechtmatig: bewoners Tweebosbuurt moeten hun huis uit

De sloop en herbouw van de Tweebosbuurt in Rotterdam kan doorgaan. De rechtbank oordeelt dat sloop- en herbouwplannen van woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam rechtmatig zijn. Dat betekent dat de weg vrij lijkt om tientallen bewoners, die niet weg willen, uit te zetten.

De rechter ziet geen reden om de plannen van tafel te vegen. Dat zou betekenen dat de bewoners voor 1 januari weg zouden moeten.

Bewoners, actievoerders en advocaten overwegen een hoger beroep om de plannen in detail door te nemen. Actievoerder Menno Janssen, die fungeert als woordvoerder van de bewoners, is strijdlustig: "De strijd is helemaal nog niet gestreden."

In de Tweebosbuurt moeten 535 sociale huurwoningen wijken voor 374 vaak duurdere woningen. In de buurt in de Afrikaanderwijk wonen veelal mensen met een kleinere portemonnee.