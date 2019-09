Rijkswaterstaat ruimt gelekte olie op in havens Dordrecht

Rijkswaterstaat is sinds donderdagavond bezig met het opruimen van grote hoeveelheden smeerolie in de havens van Dordrecht, als gevolg van een eerdere olielekkage in de Oude Maas. De verwachting is dat de troep vrijdagmiddag is opgeruimd.

Bij het bunkeren van een schip is donderdagmiddag per ongeluk drie kuub smeerolie weggelekt in de Oude Maas. Door de wind en het getij dreef de olie Dordrecht binnen.

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben de havens afgesloten met speciale schermen en de hele nacht gewerkt aan het opruimen het spul. De vervuiling in jachthaven Maartensgat wordt vrijdag aangepakt met onder andere 'oliedoeken' en 'olieskimmers'.

Of de olie gevolgen heeft voor de natuur of aanwezige watervogels is nog niet duidelijk.