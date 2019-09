Fer: 'De kwaliteit om voor de titel te gaan is aanwezig'

De eerste fase van de seizoensstart zit erop voor Feyenoord. De Rotterdammers zijn nog ongeslagen met 6 punten uit vier wedstrijden in de competitie en hebben een ticket voor de groepsfase van de Europa League op zak. Voor Leroy Fer een goede start. "We hebben denk ik een heel goed elftal. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken."

Afgelopen zondag boekte Feyenoord de eerste zege in de competitie. In Tilburg wonnen de Rotterdammers met 1-0. Volgens Fer moet het team alleen nog maar vooruit kijken. "Ik denk dat we gewoon een heel goed elftal hebben. Jørgensen en Toornstra die aansluiten, nieuwe spelers die erbij komen. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. We moeten niet naar andere clubs kijken."

Over de titel, zoals Rick Karsdorp eerder deed, durft Fer nog niet te praten. "Dat is iets voor intern. De kwaliteit voor een titel is aanwezig in de selectie. Maar we moeten gewoon iedere wedstrijd alles geven."

Oranje

Dat Fer tijdens de interlandbreak op het trainingsveld bij Feyenoord staat in plaats van in Zeist deert hem niet. "Ik ben er niet mee bezig. Ik moet eerst topfit raken. Dat was en is mijn prioriteit. Ik focus me op de wedstrijden die komen, wat er daarna gebeurt zien we dan wel."

De middenvelder tekende een contract in Rotterdam voor één jaar met een optie voor nog een jaar. Maar aan iedere speculatie lijkt Fer een einde te willen maken. "Dit jaar wil ik hier alles geven en stinkend mijn best doen. Hopelijk doe ik dat volgend jaar ook."