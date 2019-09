Sluiter over tijdelijke breuk met Bertens: "Niet altijd rozengeur en maneschijn"

Tennisster Kiki Bertens en haar coach Raemon Sluiter gaan voor een onbepaalde periode uit elkaar. Na een aantal teleurstellende toernooien besloot Sluiter om het gesprek aan te gaan met Bertens. Sluiter kon het beste in Bertens niet meer eruit halen en besloot daarom om de samenwerking even op halt te zetten.

De Rotterdamse trainer reageert op zijn Twitter account: "Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms is er ook gewoon een strontlucht en tl-verlichting. Dat is het (sport)leven. Moet je er toch het beste van proberen te maken. Dank jullie wel voor de berichten, juist wanneer het wat minder soepel loopt. Zeer, zeer gewaardeerd."

Bertens is in voorbereiding op het volgende toernooi in Azië. Waarbij zij de WTA Finals wil gaan halen. Sluijter zal hier mogelijk niet bij zijn. Bertens heeft zelf de mogelijkheid om Sluijter er alsnog bij te halen.

Voormalig tennisster Elise Tamaëla zal voorlopig Bertens bijstaan tijdens de wedstrijden. Onder Tamaëla wist Bertens twee jaar geleden een toernooi in Charleston te winnen.