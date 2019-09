Met deze Rotterdamse app kan het lokale weer nog preciezer worden voorspeld

Er wordt op dit moment nog hard aan gewerkt, maar binnenkort verschijnt er een nieuwe revolutionaire app waarmee het weer in de regio Rijnmond nog beter kan worden voorspeld.

"Ik verwacht er heel veel van", zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus. "Iedereen wordt er beter van, want hoe preciezer, hoe beter. Dan kun je beter anticiperen en dat is bijvoorbeeld handig voor de barbecue in de zomer".

Uniek aan de app is dat gebruikers niet alleen kunnen zien dat er neerslag valt, maar ook wat er precies valt: regen, hagel, sneeuw of zelfs miezer. Ook kun je via de app duidelijker zien waar het precies losgaat.

De app haalt de data van een nieuw radarsysteem dat volgende week wordt geplaatst op het dak van de Delftse Poort. Dat systeem is nauwkeuriger dan ooit. Hij kan namelijk in twee richtingen een signaal uitzenden en daarmee dus signaleren om wat voor soort neerslag het gaat.

"Motregen bijvoorbeeld ontstaat alleen in de onderste laag van de atmosfeer," legt Ed uit. ""Omdat deze radar niet alleen horizontaal, maar ook verticaal kan signaleren kan hij voor het eerst ook de grootte van druppels onderscheiden en dus vertellen of het regent of miezert".