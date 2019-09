Bewoners Tweebosbuurt niet uitgestreden: 'Ze kunnen de pestpleuris krijgen!'

De bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid zijn het verre van eens met het vonnis dat de rechter donderdag uitsprak. "Ze mogen me hier wegdragen heb ik altijd gezegd. Uit m'n eigen ga ik niet", laat een buurtbewoner geëmotioneerd weten.

De rechter liet weten geen reden te zien om de sloop- en herbouwplannen van woningcorporatie Vestia van tafel te vegen. Ook vindt de rechter dat de vervangende woningen, die Vestia heeft aangeboden aan de huurders die weg zouden moeten, goed genoeg zijn. De verhuisvergoeding is ook niet te laag.



"Als de ME moet komen, dan zij het zo." Zover wil Edwin Dobber het wel laten komen. Pislink is hij. "Ik ga mijn huis niet uit, ze kunnen de pestpleuris krijgen." Verhuizen is hij dan ook zeker niet van plan. "Ik blijf lekker zitten waar ik zit. Ik ben hier geboren en ik ga mijn wijk niet uit!", schreeuwt hij.

Strijd nog niet gestreden

"Ik ben me kapot geschrokken", vertelt Redouan Ouloud. "Ik woon al 37 jaar in deze wijk, mijn kinderen zijn hier geboren. Ik wil nergens anders heen." Dat de huizen gesloopt moeten worden, snapt hij wel. "Daar ben ik ook niet tegen, ik wil dat we beter behandeld worden en een beter aanbod krijgen in deze wijk."

Menno Jansen, actievoerder en woordvoerder van de bewoners, is duidelijk: "De strijd is nog lang niet gestreden, natuurlijk gaan we door. Wat we nu gaan doen is op een hoger niveau procederen. Met een nog bredere verdediging. Meer de diepte in, ik denk dat daar onze kansen liggen."