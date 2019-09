Rijnmond komt met nieuw programma over Tarwewijk

Inwoners en verhalen uit de Tarwewijk staan centraal in een nieuw televisieprogramma van Rijnmond. Vanaf zaterdag is in Het Geheim van de Tarwewijk de buurt in Rotterdam-Zuid acht weken te volgen.

De Tarwewijk is een kleine voormalige arbeiderswijk in Charlois. Ingeklemd tussen de Brielselaan, de Dordtselaan en de Pleinweg, ligt de wijk verstopt achter de meelfabrieken aan de Maashaven.

Sinds de wijk in 2013 flink is aangepakt, is met de renovatie van de woningen en de herinrichting van de buitenruimte de criminaliteit goeddeels verdwenen. En is het tijd om de wijk beter te leren kennen.

Vanaf zaterdag 7 september ontmoeten we in het Het Geheim van de Tarwewijk enthousiaste mensen die de handen uit de mouwen steken en klaar staan voor hun buurt.

FC Millinx

In de eerste aflevering staat FC Millinx in de schijnwerpers. Daarmee is te zien hoe de wijk voor elkaar en haar kinderen zorgt, uitgaande van het principe dat je een dorp nodig hebt om een kind op te voeden.

FC Millinx is een van de buurtteams die meedoet aan de Feyenoord Street League. De competitie is een initiatief van Feyenoord om jongeren niet alleen meer te laten bewegen, maar ook om ze belangrijke normen en waarden bij te brengen. De competitie bestaat dan ook niet alleen uit voetbalwedstrijden maar ook uit maatschappelijke activiteiten.

Onder andere Sali Milenov Slavov wordt tijdens de uitzending gevolgd. Hij sponsort FC Millinx als buurtwinkelier. Vijf jaar geleden nam hij de winkel van zijn oom over en hij runt deze nu samen met zijn vrouw. Ook Jay Lopez en Razia Nanhekhan komen aan bod, zij trainen het team en organiseren alle zaken eromheen.

De serie is de komende acht zaterdagen om 17:12 uur te zien op TV Rijnmond.