Rotterdam gaat strijd aan met geluidsoverlast

Wethouder Arno Bonte presenteert vrijdag het actieplan Geluid. "Geluidsoverlast en luchtvervuiling vormen in Rotterdam een belangrijk gezondheidsrisico, soms met een kortere levensverwachting tot gevolg. Wij zetten daarom actief in op maatregelen om vervuiling en geluidsoverlast te beperken", laat Bonte in een verklaring weten.

Langdurige blootstelling aan te veel geluid kan de kans vergroten op een verhoogde bloeddruk, een hartinfarct of een beroerte en heeft daardoor een grote invloed op de kwaliteit van leven in een stad.

Verkeer grootste irritatiebron

Wegverkeer is volgens de gemeente Rotterdam de grootste bron van geluidshinder. In het actieplan ligt de prioriteit dan ook bij de aanpak van geluidsoverlast van de wegen in de stad.

Zo komt er meer stil asfalt in Rotterdam. Omwonenden hebben door het speciale asfalt minder last van herrie door het verkeer. Onder andere de Prins Alexanderlaan, Ringdijk, Jasonweg, Maasboulevard, Ankie Verbeek-Ohrlaan, Aveling (Hoogvliet) en Eikenlaan (Rozenburg) krijgen ander asfalt.

Verder helpt de gemeente bewoners van ongeveer 25 duizend huizen met een te hoge geluidsbelasting hun gevels te isoleren tegen geluidsoverlast.

Geluidsbeleving

De gemeente kijkt voor de aanpak van de geluidsoverlast niet alleen naar metingen, ook de geluidsbeleving van de Rotterdammer heeft de aandacht van Bonte.

Bij de herinrichting van twee luidruchtige pleinen gaat de gemeente dan ook experimenteren met soundscaping. Omwonenden worden direct betrokken bij het ontwerp van de herinrichting en er wordt onderzocht of de herinrichting ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere geluidsbeleving.

In groene gebieden gaat de gemeente de geluidsbeleving in kaart brengen. In het Kralingse Bos heeft de gemeente al een onderzoek uitgevoerd naar geluidsbeleving. Rotterdammers konden via een app aangeven hoe ze het geluid ervoeren, bijvoorbeeld rustig, saai, kalm, levendig of chaotisch.