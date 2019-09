Wereldhavendagen: 'Voor de lol naar de Botlekbrug'

Als 'ie het doet, is de Botlekbrug een knap staaltje techniek. Helaas is het imago van de brug door de vele storingen niet al te best. Tijdens de Wereldhavendagen zijn er excursies naar de brug te boeken.

"Helden zijn het", grapt Peter-Bert van Herwijnen. "De mensen die voor de lol naar de Botlekbrug gaan." Van Herwijnen is omgevingsmanager bij de groep bouwbedrijven die verantwoordelijk is voor de reconstructie van de A15. "Het is toch een kijkje in de keuken van een technisch ontzettend mooie brug. Ik ben heel blij dat ik dat aan mensen mag laten zien."

Van dat slechte imago is hij zich ook wel bewust. "Maar los daarvan is het een heel mooi stuk techniek." Volgens Rijk Noordzij, technisch manager bij Rijkswaterstaat, zijn die storingen onvermijdelijk. "Het is een uniek project, met unieke techniek. Er gaan treinen overheen, schepen onderdoor en alles kan snel op en neer. Bij zo'n verzameling aan ingewikkelde technische installaties gaat er af en toe iets stuk."

Trots

Vloeken doet hij nooit op zo'n moment. "Ik blijf meestal erg rustig, maar het was wel een flinke tegenvaller dat het zo vaak misging." Noordzee heeft het idee dat die storingen niet zullen verdwijnen. "Het gaat wel minder worden, maar nul zal het nooit zijn." Ondanks die storingen, vindt hij het heerlijk om over 'zijn' brug te vertellen. "Op dit mooie stukje techniek mag je trots zijn, hoor."

Dit weekend kan de Botlekbrug bezocht worden. De excursies zijn echter al volgeboekt. Zo'n 130 man gaat even sfeerproeven in de catacomben onder de brug.

Wel geïnteresseerd in de brug, maar geen kijkje kunnen nemen? Rijnmond was bij de excursie en heeft gefilmd.