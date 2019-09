DSW spoort ouders aan om met kinderen naar tandarts te gaan

De Schiedamse zorgverzekeraar DSW gaat na een "succesvolle proef" in Schiedam ook ouders in Vlaardingen en Maassluis aansporen om met hun kinderen naar de tandarts te gaan.

De zorgverzekeraar stuurde afgelopen jaar driehonderd Schiedamse vaders en moeders een brief om ze attenderen op de halfjaarlijkse, gratis tandartscontroles voor kinderen tot 18 jaar. Ruim veertig procent heeft daar volgens DSW gebruik van gemaakt. "Behoorlijk succesvol dus," zegt Aad de Groot van DSW.

Vanaf december kunnen daarom ook ouders in Vlaardingen en Maassluis een brief verwachten.

Gratis controles

Volgens De Groot zijn de controles van groot belang: "Preventieve mondzorg is belangrijk voor de algehele gezondheid van een kind. Daar kun je een hoop ellende mee voorkomen. Maar we merkten dat best veel ouders er geen gebruik van maken. Waarschijnlijk omdat ze niet weten dat het gratis kan of dat ze niet gewend zijn om hun gebit te laten controleren door een tandarts."

De ouders die worden aangeschreven, hebben een ziektekostenverzekering bij DSW. Ze kregen bij de brief ook een lijst met tandartsen en kindertandartsen.

Privacy

Vrijdag werd bekend dat volgens cijfers van het CBS ongeveer 20 procent van de Nederlandse kinderen niet of nauwelijks naar de tandarts gaat. De Associatie Nederlandse Tandartsen vindt dat minister Bruno Bruins van Medische Zorg maatregelen moet nemen.

De minister zegt de zorgen van de tandartsen te delen, maar ziet weinig in het versturen van brieven door zorgverzekeraars. "Als je verzekeraar gaat kijken welke zorg je hebt gehad, en je gaat benaderen als je iets niet hebt geconsumeerd, daar ben ik niet zo erg voor. Ik zie allerlei bezwaren vanuit privacy".

Consultatiebureau

De minister ziet meer in betere informatievoorziening. "Misschien kunnen we de informatie eerder aanreiken aan ouders. Als ze bij het consultatiebureau komen, dat ze daar al de informatie krijgen."

Zorgverzekeraars Nederland laat eenzelfde geluid horen als de minister: "Privacywetgeving maakt het voor zorgverzekeraars erg lastig, zo niet onmogelijk, om specifieke groepen aan te schrijven". Zorgverzekeraars denken volgens de belangenbehartiger graag mee "over het verder verbeteren van mondgezondheid", maar de vereniging tekent aan dat ze daarbij wel zijn gehouden aan wet- en regelgeving.