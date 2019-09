Regenboogparaplu’s en een roze opblaaskerk: Gay Pride in Dordrecht

Voor de vijfde keer start zaterdag de kleinste Gay Pride van het land in Dordrecht. De stad staat een dag in het teken staat van acceptatie van de LHBTQ-community.

"We zijn dan wel de kleinste Pride van Nederland, maar daardoor nog niet minder belangrijk", zegt organisator Lennart Lenskens. "Het geloof zit diepgeworteld in onze stad en dat maakt het vaak lastig om jezelf te zijn als lhbt’er. Vanuit de kerkelijke cultuur wordt dat niet altijd geaccepteerd".

Dat bleek maar weer begin dit jaar toen er ophef was over de Nashville-verklaring. Dat is een document waarin christenen homo’s en transgenders zondig noemen. "Ondertekenaars en opstellers van de Nederlandse verklaring kwamen uit Dordrecht. Dat geeft de cultuur wel aan. Op dit gebied zijn we niet zo vooruitstrevend als Rotterdam. Daarom is het belangrijk om één dag per jaar aandacht te vragen voor dit thema."

En dat gebeurt op verschillende manieren. Zo is er net als vorig jaar een Pride Walk en kunnen bezoekers van het evenement bijvoorbeeld voor één dag met elkaar trouwen. Dat kan in de speciaal daarvoor opgezette roze opblaaskerk. Er zou ook een openluchtfilmvoorstelling zijn, maar die is vanwege het slechte weer afgelast. Maar verder laten ze zich in Dordrecht niet beperken door de regen. "We kunnen wel een klein buitje hebben. Er zijn ook leuke regenboogparapluutjes, dus dat moet wel goed komen."