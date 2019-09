'Deelnemers bruidsstoet houden kaken stijf op elkaar over identiteit man die agent sloeg'

De familie- en vrienden van de bruidsstoet, waarvan een van de deelnemers afgelopen vrijdag een agent neersloeg, willen niet zeggen wie de man is die de politieman heeft geslagen. Dat laat de politie weten. De politie is nog op zoek naar twee verdachten.

De afgelopen dagen zijn meerdere deelnemers van de bruidsstoet door de politie ondervraagd. Van een van de verdachten is inmiddels een identiteit bekend, maar de betrokkenen willen niets kwijt over wie de man is die geslagen heeft.

Van achter neergeslagen

De agent werd vrijdagmiddag van achteren knock-out geslagen op de Westzeedijk. De agent had daar de auto's van de bruidsstoet tegengehouden, omdat ze meerdere keren overlast hadden veroorzaakt.

De politieman had even daarvoor de bruidsstoet al gewaarschuwd na de verkeersovertredingen. Desondanks reden meerdere auto's van de bruidsstoet - voor de ogen van de agent - door rood.

Toen de agent even later een van de deelnemers om een identiteitsbewijs vroeg, ontstond er ruzie. De man werd aangehouden en had al één handboei om, toen de politieman van achteren werd neergeslagen. Daar hield hij een zware hersenschudding aan over.

Zowel de man die sloeg, als de man met de handboei om gingen er vandoor. Van die laatste is inmiddels de identiteit bekend, maar hij is spoorloos verdwenen.

In de uren na de klap heeft de politie drie mensen opgepakt. Daar zat ook de bruidegom bij, meldden bronnen rondom het onderzoek.



Verontwaardiging

Het incident op de Westzeedijk zorgde voor landelijke verontwaardiging. De vrouw van het slachtoffer schreef ook nog een open brief, waarin het de hulp inroept van het publiek om beelden te delen van het voorval.



Burgemeester Aboutaleb noemde de agressieve man 'laf', omdat hij zich nog altijd niet gemeld heeft.