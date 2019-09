Ook olie op kademuren Dordtse havens, schoonmaak maandag verder

De gelekte smeerolie in de Oude Maas is ook op de kademuren van havens in Dordrecht terechtgekomen. Daarom gaan de opruimwerkzaamheden van Rijkswaterstaat maandag verder.

De troep is donderdagmiddag bij het bunkeren van een schip weggelekt in de Oude Maas. Door de wind en het getij dreef de olie de Nieuwe Haven,Wijnhaven en het Maartensgat in Dordrecht binnen.

Sinds donderdagavond is Rijkswaterstaat bezig met de olie uit het water te verwijderen. Daarom waren de havens afgesloten met speciale schermen en de hele nacht gewerkt aan het opruimen het spul. De olie is inmiddels uit het water verwijderd. In het begin van de middag zijn de havens weer vrijgegeven.

De kades die al zijn schoongemaakt, worden beschermd met zogenaamde oliebooms. Dit zijn een soort drijvende 'worsten', die voorkomen dat de olie zich verder verspreidt.

Bij het Maartensgat kan af en toe nog wat stankoverlast zijn door de olie. De gemeente onderzoekt ook of de olie in andere havens in de binnenstad terecht is gekomen en moeten worden schoongemaakt.