Rijnmond dit weekend veel live vanaf de Wereldhavendagen

Vrijdag was vanaf 10:00 uur de opening van het evenement live te volgen op Radio Rijnmond met Erik Lemmers vanaf de Wilhelminakade.

Op zaterdag 7 september tussen 15:25 en 17:15 uur worden er spectaculaire demonstraties op de Maas live uitgezonden op de online kanalen van Rijnmond. ’s Avonds wordt vanaf 21:00 uur live op TV Rijnmond de Ode aan de Nacht uitgezonden tijdens de Nacht van de Kaap. Op zondag 8 september zendt Rijnmond op tv vanaf 17:30 uur een compilatie van de Wereldhavendagen uit. Die wordt ieder uur herhaald.

Jongeren

Straatvoetballer en YouTube-ster Soufiane Touzani opende het festival en dit is voor hem een hele eer. "De Wereldhavendagen zijn schitterend. Er gaan mooie dingen gebeuren. Er is veel te doen. En ik heb gewoon mogen openen. Ik heb hier als kleine jongen ook gestaan en nu mag ik de presentatie doen. Schitterend!"



"Wat je ziet is dat we de afgelopen jaren steeds meer jongeren centraal gaan stellen. Dat zie je ook terug in onze opening", zegt Sabine Bruijnincx, directeur Wereldhavendagen. "Er zijn ontzettend veel jongeren aanwezig. We willen hen de blik op de haven laten krijgen. En daar zijn we heel specifiek op gaan programmeren." Volgens Bruijnincx worden er in de haven steeds meer banen gegenereerd. En hier zijn mensen voor nodig. "Het liefst gaan we al de jongeren een mooie toekomst in de haven geven."

Gedurende het gehele evenement lees je actuele berichten over de Wereldhavendagen op de website en via de socialemediakanalen van Rijnmond.



De Wereldhavendagen is een driedaags evenement in Rotterdam. Het publiek krijgt een exclusief kijkje achter de schermen bij havenbedrijven.

Nacht van de Kaap

De Nacht van de Kaap is een jaarlijks feest dat wordt gehouden op Katendrecht, een begrip in de stad. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Ode van de Nacht. Bekende artiesten treden dan op en zingen toepasselijke liedjes over de nacht, de haven en de stad zelf. Het feest wordt vanwege het eerdere succes op het Deliplein gevierd op de parkeerplaats van het ss Rotterdam op 7 september.