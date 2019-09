Hoogleraar EMC: bio-industrie grotere luchtvervuiler dan verkeer

Rond de Rotterdamse Haven is de luchtvervuiling in de regio het sterkst | Foto: Rick Huijzer

"Die aantallen komen met name door fijnstof. Dat is de allerbelangrijkste oorzaak, daarvan zijn de belangrijkste ziekten de luchtwegaandoeningen. Dan moet je denken aan astma en chronische bronchitis, en de hart- en vaatziekten."

Overlijden door geluidsoverlast

Maar ook te veel herrie om je heen kan uiteindelijk tot de dood leiden, legt Burdorf uit. "Geluid levert slaapproblemen op, een hoge bloeddruk en stress bij mensen. Dat zijn alle drie bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus je kan aan te veel geluid uiteindelijk overlijden."

De hoogleraar is niet verrast dat met name rond Rotterdam en Amsterdam de luchtverontreiniging en geluidsoverlast door verkeer, industrie en luchtvaart het ergst zijn.

"Maar ik hou me dan ook al jarenlang bezig met deze problematiek. Wat dit kaartje (van het RTL Nieuws, red.) heel mooi laat zien, is dat je de meeste gezondheidsrisico hebt in de gebieden met de meeste auto's en de meeste vliegvelden."

Scheepvaart

Hoewel Rotterdam en omstreken behoorlijk rood kleuren, valt het in het niet bij de overlast die in en rond Amsterdam wordt gemeten. Dat heeft twee oorzaken volgens Burdorf.

"De eerste oorzaak is de drukte van het verkeer, dus rond Schiphol en Amsterdam is de verkeersdrukte toch wat groter dan rond Rotterdam. En de tweede belangrijke factor is natuurlijk de herrie. De vliegtuigen van Schiphol als bron van geluidsoverlast, dat hebben wij rond Rotterdam toch veel en veel minder."

In Rotterdam wordt de meeste overlast gemeten rondom de havens. "Daar is het voordeel van dat er niet zo heel veel mensen wonen, dat is gunstig. Maar als je heel goed gaat kijken binnen Rotterdam dan zie je toch wel effecten van de scheepvaart."

De luchtvervuiling door schepen kan teruggedrongen worden door over te stappen naar schonere brandstof. "Daar moeten echt veel strengere eisen aan worden gesteld", zegt Burdorf.

"En ik denk dat de gemeente Rotterdam ook actief is om te zorgen dat de grote schepen niet hun dieselaggregaten gebruiken als ze stilliggen, maar dat ze gewoon stroom van de wal kunnen trekken en daarmee luchtverontreiniging in de stad kunnen voorkomen."

Bio-industrie

Hoewel verkeer voor veel overlast zorgt, komt de grootste luchtvervuiler niet meer uit het vervoer. In Nederland wordt de meeste fijnstof op dit moment uitgestoten door de bio-industrie.

"Dat komt omdat de bio-industrie heel veel mest produceert en in die mest zitten chemische stoffen, die komen in de lucht en die vormen in de lucht kleine deeltjes fijnstof. Dat verspreidt zich vervolgens over heel Nederland."

Maar als je Nederland vergelijkt met Europa dan zijn we volgens de hoogleraar een goede middenmoter. "Als je ons vergelijkt met andere grote steden, dan hangt het ervan af in hoeverre die steden echt maatregelen hebben genomen om het auto- en vrachtwagenverkeer uit de stad te weren of niet. In steden die dat meer doen, zie je op termijn effecten op de kwaliteit van de lucht."

Burdorf is er dan ook van overtuigd dat de luchtkwaliteit van Rotterdam er over een paar jaar beter uitziet. De milieuzone, dus het weren van dieselauto's van voor 2001 en benzineauto's van voor 1992, van de gemeente moet daar onder andere voor zorgen.