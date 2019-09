Hans de Zeeuw: 'Samenwerking met Feyenoord deze zomer niet helemaal gelukt'

Hans de Zeeuw is licht teleurgesteld in de samenwerking tussen Feyenoord en FC Dordrecht. De algemeen directeur van Dordt had deze zomer op meer gehoopt dan de spelers, die hij nu heeft gekregen.

"We hadden een eerlijke lijst gemaakt. Gelukkig is Jordy Wehrmann alsnog gekomen. Maar die aanvaller is niet gelukt. Dat gaan we binnenkort eens goed evalueren", aldus De Zeeuw, die wil benadrukken dat FC Dordrecht absoluut geen opleidingsclub van Feyenoord is.

Sinisterra

De Zeeuw hoopte dat Summerville, Azarkan of Sinisterra naar de Krommedijk zou komen. Door de naam van Sinisterra kon al snel een streep. De Zeeuw zat met zijn vrouw op de tribune tijdens Feyenoord-Southampton. "Sinisterra viel in en na vijf minuten zei m'n vrouw al dat ik die nooit zou krijgen. Dat had ze goed gezien. Helaas", lacht De Zeeuw. Summerville werd verhuurd aan ADO Den Haag; Azarkan bleef bij Feyenoord. De Zeeuw wil niet bevestigen dat hij Cheick Touré kreeg aangeboden, maar Dordt was niet geïnteresseerd in de jonge Feyenoorder.

Na het vertrek van technisch manager Peter Drijver bij FC Dordrecht is De Zeeuw naast algemeen ook technisch directeur. "Geen ideale situatie, maar we moeten door de zure appel heen kijken. We zoeken naar een geschikte technische man, maar we gaan geen overhaaste beslissingen nemen."

