Straatvraag: Hoe denken Rijnmonders over luchtvervuiling

Wie in de randstad woont, heeft een grotere kans ziek te worden door luchtvervuiling. Landelijk overlijden jaarlijks tien- tot vijftienduizend Nederlanders aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. We vroegen op straat en op sociale media of Rijnmonders zich zorgen maken om de kwaliteit van de lucht.

"Wel degelijk!", zegt Petra in een reactie. "Ik woon aan een doorgaande weg waar alles overheen kart. Verzorging groenvoorziening geschiedt met stinkende, fijnstof uitstotende machines."

Rotterdam-Overschie

De Rotterdamse wijk Overschie wordt doorkruist door snelweg A13 en ligt naast Rotterdam Airport. Een wijk waar luchtvervuiling onderwerp van gesprek is.

"Er moet wat aangedaan worden. Als we zo doorgaan dan worden we nog maar 40", vreest een winkelde man. "Het feit dat je hier 1,5 jaar minder leeft, is eigenlijk niet zo best", vult een wijkbewoonster aan.

"Er worden wel heel veel mensen negentig jaar in de wijk! Mijn moeder is ook al tachtig. Ik denk dat je er immuun voor wordt", vertelt een dame op de markt.

Vroeger was het slechter

Marcel vindt het wel meevallen. "Wie in de jaren 60-70 geboren en opgegroeid is in deze geweldige stad, vindt het tegenwoordig al een stuk schoner. En wie het niet bevalt kan altijd nog verhuizen naar de gebieden waar de geur van frisse koeienmest als een weelderige odeur door je neusvleugels geperst wordt."



Kees sluit zich daarbij aan: "Ik maak me echt geen zorgen , industrie en verkeer worden steeds schoner."Bij anderen is er berusting. "Ik aanvaard de risico van het leven in het Rijnmond gebied", zegt Danny.

Poll

Bijna duizend mensen reageerden op onze poll. Bijna de helft zegt zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit. Meer dan 10 procent denkt er zelfs over te verhuizen.

Bijna 20 procent geeft aan zich er totaal niet mee bezig te houden, en iets meer dan dat zegt zich er geen zorgen om te maken, maar wel soms over na te denken.