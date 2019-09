Sparta op 30 oktober tegen Volendam in bekertoernooi

De wedstrijd in de eerste ronde van de beker tussen Sparta en FC Volendam is op 30 oktober. De wedstrijd wordt om 20:45 uur gespeeld op het Kasteel.

Excelsior en FC Dordrecht komen op 29 oktober in actie. De Dordtenaren spelen om 19:45 uur tegen MVV. Op datzelfde tijdstip begint ook de wedstrijd van Excelsior tegen NEC.

Tweede Divisionist Excelsior Maassluis ontvangt op 30 oktober (19:45 uur) SC Heerenveen. SteDoCo (Derde Divisie) uit Hoornaar moet op 29 oktober op bezoek bij FC 's-Gravenzande.

Een paar ploegen moeten zich nog plaatsen voor de eerste ronde. Zo speelt ASWH (Hendrik-Ido Ambacht) nog tegen TEC (Tiel) voor een plek in het hoofdtoernooi. De mogelijke tegenstanders in de eerste ronde zijn Spakenburg of SDO. Ook Barendrecht moet eerst nog afrekenen met Odin'59, voordat het mag aantrededen tegen AFC.

Feyenoord is, vanwege de Europese verplichtingen, in de eerste ronde nog vrij.