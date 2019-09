Vestia: Blij met de duidelijkheid voor ons en de bewoners

Uitgebreide reactie van Vestia en de rechtbank op het vonnis dat is uitgesproken over de sloop van de Tweebosbuurt.

Woningcorporatie Vestia is blij met de uitspraak van de kantonrechter over de renovatie sloop van de Tweebosbuurt. Het geeft duidelijkheid en daarmee kan de sloop ook echt beginnen.

In de wijk worden 535 woningen gesloopt. Tientallen bewoners willen niet weg, maar de rechter oordeelde dat hun huurovereenkomst mag worden opgezegd.

Volgens persrechter Catelijne van Breevoort staan Vestia en de gemeente Rotterdam in hun recht. "Er is gekeken naar de plannen die er liggen, de doelen van die plannen en de manier waarop er uitwerking aan wordt gegeven. Wij zeggen dat het klopt. Het plan is solide en redelijk."

"We zijn blij met de duidelijkheid. Duidelijkheid voor ons en ook voor de bewoners", reageert Vestia-directeur Robert Straver. "Het betekent voor ons dat we door kunnen gaan met het proces van het herhuisvesten van de bewoners."

De rechtbank keek ook naar nieuwe woningen die Vestia biedt aan de huidige bewoners. Sommigen zijn daar niet tevreden over. Bewoners krijgen een urgentieverklaring en ruim 6000 euro verhuisvergoeding.

"Er is vervangende en woonruimte beschikbaar. Naar ons inzicht is die passend. In de regel betekent dat een woning met soortgelijke omstandigheden, maar niet persé exact gelijk aan de woning die men verlaat."

Met het vonnis kan Vestia uiteindelijk huurders uitzetten. De woningcorporatie hoopt dat het zover niet komt. "Ik garandeer: er komt niemand op straat. Daar doen we echt alles aan."