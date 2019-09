Koninklijke onderscheiding Hans den Oudendammer

Hans den Oudendammer (l) in gesprek met Bart Nolles

Hans den Oudendammer is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De vertrekkende directeur-bestuurder van Rotterdam Topsport ontving tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van Burgemeester Aboutaleb de Koninklijke onderscheiding.

In zijn toelichting roemde Aboutaleb zijn vele en jarenlange verdiensten voor de sport in het algemeen en voor de topsport in het bijzonder. Rotterdam Topsport begeleidde onder zijn leiding vele sporttalenten, topsporters en ondersteunde topsportverenigingen.

Daarnaast sprak de burgemeester lof uit voor de vele nationale en internationale topsportevenementen die zijn organisatie naar Rotterdam haalde en organiseerde. De uitstraling daarvan voor de stad Rotterdam, al jaren dé Sportstad van Nederland, en de economische impact voor de stad en zijn ondernemers is groot.

Hans was een groot voorvechter van publiek-private samenwerking en wist vele sponsoren en partners uit het Rotterdamse en regionale bedrijfsleven aan Rotterdam Topsport te binden.



Hans den Oudendammer wordt bij Rotterdam Topsport opgevolgd door voormalig volleybalinternational Peter Blangé, winnaar van Olympisch Goud in 1996.