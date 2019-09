'Gestolen kunstwerk uit Kunsthal hangt bij zware crimineel aan de muur'

Een van de verloren gewaande kunstwerken die is buitgemaakt tijdens de Kunsthalroof uit 2012 is mogelijk opgedoken. Het zou gaan om het gestolen topwerk van Lucian Freud, zegt de kunstdetective Arthur Brand in De Stentor.

Het gestolen kunstwerk uit Rotterdam zou aan de muur hangen bij 'iemand uit de zware onderwereld'. Er zou ook een foto zijn waarop het kunstwerk aan de muur hangt.

Volgens de politie in Rotterdam zou deze informatie bij hen bekend zijn. De Kunsthal laat in De Stentor weten dat er contact is geweest tussen Brand en de directeur. "Het zou natuurlijk fantastische zijn als dit verhaal klopt en het inderdaad gaat om een echte Freud."

In 2012 werden zeven kunstwerken gestolen in de nacht door een bende Roemeense dieven. Een aantal werken werd daarna in Roemenië verbrand. Eerder deze week zeiden de betrokken rechercheurs nog dat ze ervan overtuigd waren dat alle kunstwerken zijn vernietigd.

Het is ook niet de eerste keer dat Brand beweert dat hij een van de kunstwerken teruggevonden heeft. In augustus vorig jaar liet Brand weten dat de gestolen Picasso bij een bekende Nederlander aan de muur zou hangen.

Brand werd internationaal bekend als kunstdetective met het opsporen van onder andere gestolen schilderijen uit het Westfries Museum.