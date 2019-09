Dochters van Dordrecht zoeken 'bijzondere Dordtse vrouwen'

Als Dordrecht volgend jaar viert dat het al achthonderd jaar stadsrechten heeft, dan komen in de geschiedenisverhalen vooral de mannen naar voren. En dat is niet terecht, zo vinden de Dochters van Dordrecht. Ook voor de vrouwen uit de Dordtse geschiedenis moet aandacht zijn. En niet alleen van toen, maar ook van nu.

Jacqueline van den Berg wijst erop dat als je maar goed zoekt er genoeg vrouwen te vinden zijn die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. "Kijk maar naar oerdochter Maria van Leuven. "Zij was getrouwd met Graaf Willem I van Holland. Ze kreeg als vrouw van de graaf een belangrijke rol in Dordrecht toegewezen, dat kort daarop de stadsrechten kreeg."

Wijken

Om aan te geven dat vrouwen ook nu nog een belangrijke rol hebben in Dordrecht zijn de Dochters op zoek naar nieuwe dochters. "En die worden dan volgend jaar, op de Internationale Dag van de Vrouw in het zonnetje gezet", legt Van den Berg uit.

Er wordt dan ook speciaal gezocht naar vrouwen die een belangrijke rol spelen in de wijken. "Die willen we er wel bij betrekken", vertelt Van den Berg verder. "Het moet niet een feestje worden voor de 'happy few' in de binnenstad. De hele stad moet kunnen meevieren."

Van den Berg: "We zoeken dus bij elke wijk een bijzondere vrouw die iets betekend heeft voor Dordrecht. En het mogen er ook meerdere zijn. Vrouwen die iets bijzonders doen of iets stimuleren."

Mensen die voorbeelden kennen van een Dochter van Dordrecht kunnen die aanmelden door een mail te sturen naar info@dochtersvandordrecht.nl.