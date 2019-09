Mariniers van Wereldhavendagen naar Bahama's

De twee marineschepen die naar de Bahama's zijn gestuurd, nemen ook een marinierseenheid mee die al op de Wereldhavendagen in Rotterdam was.

De mariniers van het 21 Raiding Squadron zijn vrijdag meteen vertrokken. Enkele uren later nam een andere marine-eenheid de plek in Rotterdam over.

Defensie stuurt de marineschepen om eerste hulp te verlenen op de eilanden waar deze week orkaan Dorian overheen is geraasd. Aan boord van de Johan de Witt en de Snellius zijn militairen van de genie, duikteams en een eenheid die schoon drinkwater kan maken.