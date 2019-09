Rotterdamse Architect: Mijn plan voor het Binnenhof was sober en bleef binnen budget

De plannen van Van Loon zouden volgens de Tweede Kamer te duur en megalomaan zijn. Van Loon zegt dat ze vals is beschuldigd. "Het is de meest sobere renovatie die we ooit hebben gedaan", zegt de architecte tegen de NOS. Ze beweert dat er bewust gelekt is om haar weg te krijgen.

Het ontwerp van OMA zou binnen het budget zijn gebleven. Begin deze week werd OMA aan de kant geschoven met een afkoopsom van 2,7 miljoen euro. Architect Pi de Bruijn krijgt de leiding over het project.