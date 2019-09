Angelique verhuisde van Rotterdam naar Ede voor schone lucht: ik heb m'n puf niet meer nodig

"Ik woonde in Rotterdam en voor mijn werk moet ik soms door Nederland heen. Ik had op dat moment een behoorlijk tijdrovend project in Barneveld. Ik besloot daar een half jaar een kamer te huren en mijn gezondheid knapte in een keer op."

In Rotterdam had Angelique last van haar longen gekregen, hoestte ze constant, kwam nauwelijks van een verkoudheid af en schreef de huisarts een puf voor om lucht te krijgen.

"Ik heb geen idee meer wat het precies was, maar het hielp wel." Eenmaal in Gelderland namen die klachten snel af. Haar arts reageerde nauwelijks verbaasd. "Hij zei dat Rotterdam inderdaad erg vies is."

Wie in de Randstad woont, heeft een grotere kans ziek te worden door luchtvervuiling. Landelijk overlijden jaarlijks tien- tot vijftienduizend Nederlanders aan de gevolgen van vieze lucht en herrie.

Benauwd

Nadat Angelique een half jaar lang de Veluwse lucht opgesnoven en wilde niet meer terug naar het 'benauwde' Rotterdam. "Ik trok vrij snel de conclusie dat het aan de lucht moest liggen. Als je het mij van te voren had verteld had ik je nooit geloofd, maar het bleek toch de lucht te zijn."

Gezien de bio-industrie, en dus fijnstofuitstoot, in haar nieuwe regio, vindt Angelique dat opmerkelijk. "Ik denk dat ik vooral last heb van het CO2, maar dat is een vermoeden. Je hebt van de luchtkwaliteit, denk ik, ook alleen maar last van als je er gevoelig voor bent."

Anderen mobiliseren om ook de stap te maken, is dan ook een brug te ver. "Het probleem is bovendien dat als iedereen hier komt dan kan ik weer weg", lacht Angelique.

Nieuwe vrienden

Zij is dolblij met haar keus een half jaar geleden haar huis te koop te zetten en na twintig jaar te vertrekken uit de havenstad. Haar werk hoeft ze daardoor dan wel niet te missen, maar haar sociale leven blijft wel achter.

"Ik vind dat dan een uitdaging: ik zeg altijd mijn vrienden wonen er al ik moet ze alleen maar leren kennen. Ik ben daar makkelijk in, natuurlijk het is anders. Niet beter of slechter, sommige dingen mis je maar aan rust wen je heel snel."

Biblebelt

Maar de cultuurkloof met de Biblebelt is niet zomaar geslecht. "Van Rotterdam-Zuid naar een kamer in een boerderij in het buitengebied, naar een gebied waar het streng gereformeerd is. Daar wordt alles anders van. Er was op zondag helemaal niks te doen en niks open, dus ik heb in Ede een middenweg gekozen."

De verhuizing heeft naast schonere lucht nog een voordeel: veel minder files. "Voor files zou ik niet verhuizen. Daar had ik mijn huis niet voor verkocht. Ik heb best wel zitten twijfelen of ik moest verkopen of niet. Maar de bank stond verhuur niet toe, dus toen was verkoop de enige optie."

Hoewel de luchtkwaliteit op de Veluwe beter is, is het nog niet alles meent Angelique. Maar voor frisse lucht emigreren, dat is zelfs voor haar teveel gevraagd.

"Ik zou best een keer willen emigreren ooit, maar dan wil ik naar een koud land, want hitte vind ik verschrikkelijk. Maar dan zit ik wel met mijn werk. Ik ben niet zo avontuurlijk aangelegd dat ik echt alle schepen achter mij verbrand."