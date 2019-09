Vrouwen Feyenoord Futsal winnen Supercup, mannen slikken nederlaag

De vrouwen van Feyenoord Futsal hebben de Supercup veroverd. In het eigen Topsportcentrum in Rotterdam maakte Jennifer Oliveira het enige doelpunt van de wedstrijd tegen het Groningse Drs. Vijfje: 1-0.

Vorig seizoen werd Feyenoord Futsal landskampioen, door in de finale van de play-offs hetzelfde Drs. Vijfje te verslaan. Aangezien Drs. Vijfje de beker won, ging het duel om de Supercup wederom tussen deze twee ploegen.

Oliveira beslissend

De wedstrijd was spannend, met een iets beter Feyenoord in de eerste helft en een beter Drs. Vijfje in de tweede helft. Beide keepers bleken echter onpasseerbaar in de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

Ook daarin deden de teams nauwelijks voor elkaar onder, tot het slot van de tweede helft van de verlenging. Een individueel hoogstandje van -de al de gehele wedstrijd dreigende- Oliveira bleek beslissend. Ze schudde een tegenstander af en schoof beheerst binnen. In de geringe resterende speeltijd kwam de zege voor Feyenoord niet meer in gevaar.

Mannen slikken kleine nederlaag

De mannen van Feyenoord Futsal speelden hun eerste wedstrijd van de competitie, ook thuis in het Topsportcentrum, tegen Groene Ster Vlissingen. Ondanks een behoorlijk vernieuwd team, kwam Feyenoord niet slecht voor de dag.

In een gelijkopgaande strijd nam Groene Ster een 2-0 voorsprong, maar in de tweede helft trok Feyenoord de stand gelijk, mede dankzij een goal van de in Rotterdam teruggekeerde Danny Browne. Uiteindelijk greep Groene Ster toch nog de zege door een treffer van Van Merrienboer.