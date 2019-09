Mogelijk meldplicht voor trouwstoeten

De mogelijke meldplicht zou de overlast moeten tegengaan die met name door Turkse en Marokkaanse bruiloftsgasten wordt veroorzaakt. Zij rijden geregeld toeterend door de stad en lappen daarbij de verkeersregels aan hun laars. Soms leidt dat tot levensgevaarlijke situaties.

"We denken erover om voorwaarden te stellen aan dit soort optochten, zoals die ook gelden voor demonstraties", zegt de Rotterdamse burgemeester.

Aanspreekpunt als het misgaat

Na het aanmelden van een trouwstoet bij de gemeente volgt wat Aboutaleb betreft een gesprek. "Dan bespreek je hoe mensen willen rijden en wijs je erop dat ze zich aan de verkeersregels moeten houden. Bij bepaalde routes kun je zeggen: liever niet, want dit is in het centrum, of er is al een demonstratie of een voetbalwedstrijd. Op deze manier heeft de gemeente ook een aanspreekpunt als het misgaat", zegt de Rotterdamse burgemeester.

Politieagent neergeslagen

Directe aanleiding voor het voornemen van de gemeente Rotterdam is het incident onlangs op de Westzeedijk. Daar sloeg een bruiloftsgast die meereed in een overlastgevende trouwstoet een politieagent knock-out. De agent hield er een zware hersenschudding aan over.