Regen en wind houdt Wereldhavendagenbezoeker niet tegen

Daar staat namelijk een aantal oud-mariniers, die hard aan het werk zijn met de Wereldhavendagen. "Met dit vaartuig, een LCA genaamd, varen we vandaag de demonstraties", legt Ap Schut uit.

Voor zaterdag staat er een nabootsing van een piraterijactie op het programma. "Wij voeren de piraten af", licht Schut toe. Al jaren is hij betrokken bij Stichting Keep Them Landing, waar ze allemaal lid van zijn.

"De stichting bestaat voornamelijk uit oud-mariniers. Met de vaartuigen die we beheren gaan we dagen als deze af." De vaartuigen komen weer van de marine vandaan. "We proberen ze zoveel mogelijk te laten varen, het is toch marine-erfgoed."

Altijd blijven varen

Samen met zijn collega's is Schut de stichting ooit begonnen. "Het zit in je hart", zegt hij, licht geëmotioneerd. "Als oud-marinier wil je blijven varen."

Zoals zaterdag op de boot staan, daar geniet Schut van. "Het is fantastisch om te doen. Als je eenmaal bent opgeleid tot bestuurder van een landingsboot, wil je niet anders. Een prachtig verlengstuk voor wanneer je de dienst verlaten hebt."

De Wereldhavendagen hebben voor Schut een hoog 'reüniegehalte'. "Ik kom allerlei oude maatjes tegen, fantastisch dit."