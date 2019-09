Aannemer riool vertrokken, bewoners Grasbuurt blijven achter in modderpoel

"Een zeer vervelende situatie voor de bewoners van de Grasbuurt." Dat zegt wethouder Wijbenga van Rotterdam over de financiële problemen van de aannemer van de rioleringswerkzaamheden in de buurt.

De aannemer zou failliet zijn. Het werk ligt sinds donderdag helemaal stil en onderaannemers hebben hun spullen snel weggehaald. Door de regen zijn meerdere straten veranderd in een ware modderpoel.

Intussen kunnen bewoners met rollators of kinderwagens geen kant op, maar erger nog: volgens bewoners kan ook de brandweer de woningen niet bereiken.

Wijbenga heeft zaterdag ambtenaren de wijk ingestuurd om tekst en uitleg te geven aan ongeruste bewoners. In een informatiebrief van de gemeente staat dat er over een week duidelijkheid komt over vervolgstappen.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de veiligheid in de straten gewaarborgd is. "Er zijn rijplaten gelegd, waardoor de hulpdiensten de huizen kunnen bereiken in geval van nood."