Ode aan de Nacht op de Wereldhavendagen

De Nacht van de Kaap is een jaarlijks feest tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het traditionele hoogtepunt is muziekevenement de Ode aan de Nacht.

Sabrina Starke, Jacques Herb, Peter Blanker, Ryanne van Dorst, Chris Grem, KEES en Dave von Raven zongen over de nacht, de haven en de stad zelf. Het feest werd gevierd in en om het ss Rotterdam. Dave van der Wal en Marja van Katendrecht presenteren De Nacht, die live op tv en online via de livestream te volgen was.

Zondag is het hele concert hier terug te zien, maar hier alvast een korte compilatie.