Politie neemt drone in beslag op Wereldhavendagen

"Hoe fotogeniek de #wereldhavendagen ook zijn vanuit de lucht, we raden het af deze plaatjes zelf te schieten met een #drone", twittert de politie. De drone is in beslag genomen. Of de eigenaar een boete heeft gekregen, is niet duidelijk.

Vliegen met een drone is altijd al in een groot deel van Rotterdam verboden. Maar tijdens de demonstraties van helikopters boven de rivier is het extra gevaarlijk.