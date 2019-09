FC Dordrecht pakt punt tegen MVV: 1-1

De reactie van Thomas Kok na afloop van het duel met MVV dat in 1-1 eindigde.

FC Dordrecht heeft zaterdagavond de vijfde wedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijkgespeeld tegen MVV. Door dit resultaat hebben de Schapekoppen nu twee punten en zijn geen hekkensluiter meer in de Keuken Kampioen Divisie.

De ploeg van coach Claudio Braga kwam al na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Joshua Holtby. Hij schoot een vrije trap binnen. Na een half uur kwam FC Dordrecht op gelijke hoogte door een treffer van Fabian de Abreu en dat was ook direct de einduitslag.

Door het behaalde punt is FC Dordrecht van de laatste plaats af. Roda JC is de nieuwe hekkensluiter. De ploeg uit Limburg komt zondag pas in actie.

Opstelling FC Dordrecht: Ten Hove; Montsma, Lewis, De Abreu en Ormonde-Otterwille; Schuurman, Kok en Smith; Erkilinc (67. Hogesteger), Marques en Green (85.Schalekamp).