In een woning op het Gorgiashof in Rotterdam-Lombardijen heeft zondagmorgen korte tijd een uitslaande brand gewond.

De brand brak uit rond half zeven in de woning op de eerste etage. Mogelijkerwijs is het vuur door de bewoner zelf aangestoken, maar dit is nog niet bevestigd. Uit voorzorg werden de naastgelegen woningen ontruimd.

Rond kwart voor zeven werd het sein brand meester gegeven. Een persoon is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.