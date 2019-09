Milieuactivisten voeren actie tijdens Wereldhavendagen

De vorige klimaatmars in Rotterdam, in mei. Foto: RTV Rijnmond

Dat niet iedereen blij is met de huidige stand van de Rotterdamse haven zal zondagmiddag blijken. Dan start bij Rotterdam Centraal een klimaatmars richting de Erasmusbrug.

Het zou de grootste klimaatmars van Rotterdam moeten worden, zegt de organisatie. Via Facebook zijn tot nu toe ruim 600 aanmeldingen binnengekomen.

De mars is vooral bedoeld om een verandering in de Rotterdamse haven teweeg te brengen. Volgens de milieuactivisten is de Rotterdamse haven verantwoordelijk voor een vijfde van de complete Nederlandse CO2-uitstoot.

"De Rotterdamse haven is altijd al onderhevig geweest aan verandering", zegt mede-organisator Marjolein Moeijes. "De realiteit van klimaatverandering vraagt erom dat de haven nu fossielvrij wordt."

Deelnemers verzamelen om 14:00 uur bij Rotterdam Centraal. Dan volgen er wat korte toespraken van onder andere Vatan Hüzeir, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast loopt de stoet richting de Erasmusbrug.

De tocht eindigt op het Wilhelminaplein. De groep wilde doorlopen naar de Wilhelminapier, het hart van de Wereldhavendagen, maar dat werd na overleg met de gemeente geschrapt.