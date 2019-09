Drie generaties in schoenenmakerij: 'Als de klant glimlacht is het goed'

Drie generaties lang bestaat de oer-Rotterdamse Schoenmakerij Agterberg al. Opa Agterberg begon, gaf het stokje over aan vader Agterberg en inmiddels is het de beurt aan Rutger Agterberg. De zaak bestaat al 67 jaar. Reden voor Rijnmond om eens langs te gaan voor Opstropers.

Zoon Rutger (39) werkt al veertien jaar als schoenmaker op de Rodenrijselaan en doet dat nog steeds met plezier. "Je komt altijd wel iets tegen dat niet loopt zoals je wil dat het loopt. Maar als het lukt en de klant loopt met een glimlach weg, dan is het goed."



