Sparta-café: 'Onderschat goede invloed van Pim Verbeek niet'

In het Sparta-café schoven Peter van der Zwan (supportersvereniging Sparta) Sander Kooijman (bestuurslid supportersvereniging) en Hans Reitzema (Bosselaar TV) aan. Zij hadden het met presentator Dennis van Eersel over hun club, die het tot nu toe uitstekend doet in de eredivisie.

Het succes van Sparta heeft niet alleen maar te maken met de sportieve prestaties, denken de Spartanen. "Ook de herkenbaarheid op het veld helpt. We hebben echt wel afscheid genomen van het vreemdelingenlegioen. Toen kwamen er spelers van het tweede en derde niveau uit allerlei landen. Nu zijn het allemaal Nederlandse jongens die vrij stabiel zich presenteren.

Maar bestuurlijk is het ook heel rustig. We hebben het steeds over Henk van Stee, dat hij goed werk doet. Maar ik heb eigenlijk de naam van Pim Verbeek nog niet gehoord. We hebben jarenlang behoefte gehad aan een technische man in het bestuur: die is er nu. Ik heb geen idee wat zijn invloed is, maar het is in ieder geval geen slechte invloed. Maar hij is niet erg zichtbaar voor het publiek."

Staat voor de club

De Spartanen zien de toekomst van hun club zonnig in."Er heerst nu een consistent beleid. Weliswaar met supporters aan de macht, met een Henk van Stee die echt een Sparta-hart heeft.

Maar die man heeft zo'n waanzinnig netwerk opgebouwd en naar buiten toe is hij heel duidelijk. Ook richting supporters en bijvoorbeeld tegen Veldwijk, door te zeggen: dit is onze deadline. Ga je daarna weg, moet een club meer dan een miljoen ophoesten. Dat spreekt ook de supporters aan: er staat iemand voor de club. Al die punten bij elkaar die we besproken zorgt voor een positieve balans."

Beluister hierboven heel het gesprek met de drie Spartanen in het Sparta-café.