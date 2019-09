Klimaatmars Rotterdam: "Dan maar de industrie een beetje pijn doen"

De klimaatmars in Rotterdam. Foto: RTV Rijnmond

In Rotterdam hebben zondagmiddag naar schatting 900 mensen aan een klimaatmars meegedaan. Die mars ging richting de Erasmusbrug, waar de Wereldhavendag plaatsvindt.

Er waren rond de zeshonderd aanmeldingen via Facebook. Het aantal mensen dat kwam opdagen, kwam volgens de organisatie op iets meer dan 900 uit.

"Het gaat niet altijd om de getallen", zegt Vatan Hüzeir, organisator en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. "Het gaat erom dat je Rotterdam stopt aan bijdragen aan de klimaatverandering. En we verwachten veel energie van de mensen die hier zijn."

Volgens Hüzeir wordt niet genoeg door de Rotterdamse haven gedaan, om de bijdrage aan de klimaatverandering terug te dringen. "Wat je nu ziet is dat er in de haven enorm veel CO2 wordt uitgestoten", legt Hüzeir uit. "Maar daarnaast worden ook allemaal foute havens in landen als Oman en Indonesië ontwikkeld. Dat doen ze omdat ze door die ontwikkeling nieuwe bronnen van gas en kolen kunnen worden aangeboord."

Rol van Rotterdam

Maar ook de haven zelf is een grote vervuiler. Hüzeir: "De Rotterdamse haven is de grootste kolendealer van Europa. Kolen die hier verhandeld worden, worden gebruikt voor energiecentrales. Als al die kolen verbrandt, dan krijg je een CO2 uitstoot, die net zo groot is als de helft van de complete CO2-uitstoot van Nederland."

En dat moet veranderen, vindt Hüzeir. Hij vindt dat ook de Rotterdamse haven de verantwoordelijkheid moet nemen.

"En zeggen dat die bedrijven dan gewoon ergens anders naar toe verhuizen vind ik gewoon een fout argement", gaat Hüzeir verder. "Als iets verkeerd is om te doen, moet je het gewoon niet doen. En het is ook niet waar dat andere steden dit overnemen, omdat andere havens als Antwerpen en Hamburg deze hoeveelheden niet eens aankunnen."

En dus moet Rotterdam de handen uit de mouwen steken, vindt Hüzeir. Er zijn wel goede voornemens, ook van het Havenbedrijf, maar die zijn volgens de onderzoeker veel te vrijblijvend. "En daar komt nog eens bij dat sommige plannen, zoals het ondergronds opvang van CO2, door de rechter niet eens toegestaan zijn.", voegt Hüzeir eraan toe. "Ambities zijn dus leuk, maar er moeten ook andere maatregelen genomen worden. Verplichtstellingen, prijzen omhoog en dan maar de industrie een beetje pijn doen."