Voor één keer watersport in de Rijnhaven

Lekker in het water duiken met uitzicht op de skyline van Rotterdam. Normaal is dat verboden, maar tijdens de Wereldhavendagen kon je watersporten in de Rijnhaven. Zwemmen, kajakken of suppen; het kon allemaal onder toezicht van 010 Sports.

Erik Boer, organisator van het evenement, stond heel het weekend bij de Rijnhaven: "Het is altijd verboden om te zwemmen in de havens en dat maakt het uniek. Lekker in het water tussen die immens grote gebouwen, dat is voor die mensen een belevenis."

SUP staat voor Stand Up Paddle. Je staat op een board met een een peddel in je hand, waarmee je jezelf vooruit beweegt. "Ik vind het leuke aan SUP dat het zo laagdrempelig is, iedereen kan het." vertelt SUP-instructeur Heidi. "Eigenlijk is het een plank, een peddel, iemand die het je uitlegt en gaan."