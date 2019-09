VIDEO: Alle hoogtepunten van de Wereldhavendagen

Het slechte weer zorgde er voor dat de 42e editie van de Wereldhavendagen 35.000 minder bezoekers trok dan vorig jaar: zo'n 345.000. Toch kijkt de organisatie tevreden terug. RTV Rijnmond stond uitgebreid stil bij het evenement, dat dit jaar het thema MariTeam had.

In aanloop naar de Wereldhavendagen besteedden wij al veel aandacht aan het event en dat was dit weekend niet anders. Op TV, radio en online: RTV Rijnmond was erbij.

Bekijk hier een uitgebreide terugblik van bijna een half uur op de 42e Wereldhavendagen.