'Topambtenaren wilden harde aanpak van Geert Wilders in 'minder-Marokkanen'-proces'

PVV-leider Geert Wilders eist opnieuw dat de rechtszaak tegen hem onmiddellijk wordt gestopt. Het ministerie van Justitie had "een sturende rol" in zijn strafzaak, stelt Wilders op basis van e-mailverkeer tussen ambtenaren van het departement.

De PVV-leider maakte zondag zelf de e-mails openbaar die de rechter in zijn zaak had opgevraagd. Daaruit blijkt dat ambtenaren met het Openbaar Ministerie uitvoerig hun opvattingen en vragen deelden over de vervolging van de PVV-voorman in de "Minder Marokkanen"-kwestie.

Wilders leest daarin dat het justitie hem niet wilde vervolgen, maar dat het ministerie daarop aandrong. "Dat gebeurt in Rusland en in Cuba nog niet", meent hij.

De bemoeienis van het departement duurde ook tijdens de strafzaak voort, concludeert Wilders. Hij wijst erop dat een ambtenaar erop aandrong de pleitnota van de officier van justitie vooraf te kunnen lezen en becommentariëren.

Wilders wil dat "de Tweede Kamer dit met een parlementaire enquête tot op de bodem uit gaat zoeken". Hij richt zijn pijlen niet alleen op oud-burgemeester van Rotterdam en toenmalig minister Ivo Opstelten en diens ambtenaren, maar ook op premier Mark Rutte en de huidige justitieminister Ferd Grapperhaus.

Wilders krijgt bijval van 50PLUS-leider Henk Krol, die het proces ook liever gestaakt ziet. "Ik zeg: Over en uit. Dit ondermijnt het vertrouwen van de gewone burger. Laat nu eindelijk alles boven tafel komen."

Ook collega-Kamerleden fronsen de wenkbrauwen. D66'er Maarten Groothuizen vindt het "merkwaardig dat ambtenaren van het ministerie wel heel erg meedenken met de inhoud van de zaak. Het OM is geen buitendienst van het ministerie, maar een deel van onze magistratuur."

SP-leider Lilian Marijnissen vraagt zich opnieuw af "waarom minister Grapperhaus hierover niet eerlijk is geweest". Ze herhaalt dat "opheldering snel nodig is".