Grote verschillen in prijs verbouwingsvergunningen, Rotterdam bijna de goedkoopste

Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Eigen Huis, waarover De Telegraaf maandag bericht. De vereniging wil af van het prijsverschillen tussen gemeenten.

Zo betaal je in Voorschoten bijna 960 euro voor zo'n vergunning. In Rotterdam kost die nog geen 160 euro.

Zelfs in gemeenten zelf verschillen de tarieven soms per jaar. André de la Porte van Vereniging Eigen Huis: "Je zult maar in 2018 in Staphorst een bouwvergunning hebben aangevraagd. Dan betaalde je bijna 4700 euro. Dit jaar is dat 1990 euro. Dat is onbegrijpelijk."