'Vestia krijgt huizen niet verkocht'

De woningcorporatie heeft duizenden woningen in de verkoop, w aaronder in Barendrecht en Brielle .

Vestia heeft geld nodig. De corporatie heeft een miljardenschuld. Het gaat om leningen die in 2012 zijn aangegaan en die afbetaald moeten worden.

Vestia ging toen bijna failliet, omdat het te veel derivaten had afgesloten bij banken. Dat betrof 23 miljard euro, waarmee werd gespeculeerd op een rentestijging. Maar die rente ging juist omlaag.

Prijs te hoog

De woningen van Vestia gingen voor de zomer de verkoop in. Kopers lijken de prijs te hoog te vinden.

Volgens Vestia was de zomer het goede moment, omdat de lage rente aantrekkelijk is voor kopers. Na de verkoop wil de verhuurder zich vooral richten op huisvesting in de grote steden, zoals Rotterdam.