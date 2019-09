Klazien uit Dirksland wint halve ton bij Miljoenenjacht

De 53-jarige Klazien uit Dirksland heeft 50 duizend euro gewonnen in het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ze kreeg de Gouden Fluit om haar nek en floot voor koffer nummer drie. Dat bleek een goede keuze. De koffer was een halve ton waard.

Klazien was samen met 49 wijkgenoten uit postcodegebied 3247 uitgenodigd in de studio. In de spelshow kreeg ze de Gouden Fluit om haar nek, omdat zij een vraag in de eerste ronde goed beantwoordde en voor de Gouden Fluit koos.

De Gouden Fluit is een nieuw spelelement van Postcode Loterij Miljoenenjacht en kan, net als de koffers in het finalespel van Miljoenenjacht, veel geld waard zijn.

De kandidaat kiest tijdens het finalespel voor een koffer door vóór het openen daarvan op de fluit te blazen. Daarna wint hij of zij het bedrag dat op de cheque in de koffer staat, tot maximaal 50.000 euro.

Klazien weet wel waaraan ze het geld gaat besteden. "Het is mijn grote droom om te reizen. De eerste reis die ik ga maken, staat al vast: dat worden de Malediven!"