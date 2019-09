Auto te water in Prinsenland na achtervolging over de snelweg

In de George de Vosstraat in Rotterdam-Prinsenland is in de nacht van zondag op maandag een auto ondersteboven in het water beland.

Dat gebeurde na een achtervolging door de politie over onder meer de A20. De politie had moeite de auto bij te houden.

Toen de wagen in de singel terechtgekomen was, sprongen agenten het water in om de bestuurder te redden. Die was al op de vlucht geslagen, maar werd door zijn natte voetsporen verraden. De man had zich verstopt op een balkon van een appartementencomplex in de buurt.