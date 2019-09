Failliete aannemer laat Grasbuurt Rotterdam in modderpoel achter

Er liggen lang niet overal rijplaten in de Grasbuurt in Rotterdam-Ommoord. Dat meldt buurtbewoner Peter van den Enden maandagmorgen op Radio Rijnmond.

De Grasbuurt ligt sinds maart open voor werkzaamheden en is goeddeels veranderd in een grote kattenbak. Voor brandweerwagens, ambulances, auto's, mensen met een scootmobiel of kinderwagen is het bijna onmogelijk om door het zand te ploegen. Eind vorige week veranderden veel straten door de regen bovendien in een fikse modderpoel.

Het werk had volgens Van den Enden eind juni klaar moeten zijn. Die deadline werd bij lange na niet gehaald.

Donderdag werd bekend dat de aannemer van het project failliet is. Het werk ligt daardoor helemaal stil. De gemeente beloofde in allerijl rijplaten neer te leggen. Maar dat is dus lang niet overal gebeurd. "Kijk maar naar het Kamgras", wijst Van den Enden. "Geen rijplaat te zien."

Hij vindt dat de gemeente bewoners veel te veel aan hun lot overlaat. Ze gaan pas 13 september praten over wat er moet gebeuren, zegt hij. "En daar kunnen we het mee doen."

Lachend: " Het is dan nog vrijdag de dertiende ook. Dus dan zijn we helemaal gauw klaar."

Een medewerker van de gemeente Rotterdam die vanochtend in de wijk aanwezig is, zegt dat er maandag alles aangedaan wordt om alle straten van rijplaten te voorzien. Daarvoor worden putten dichtgemaakt met zand en er worden nieuwe platen aangevoerd.