Malacia wel, Haps niet op training Feyenoord

Ridgeciano Haps was maandag niet op de training bij Feyenoord. De linksback trainde vorige week ook al niet mee met de selectie van Jaap Stam en lijkt dus een twijfelgeval voor de wedstrijd van komende zondag tegen ADO Den Haag.

Opvallend was wel de aanwezigheid van Tyrell Malacia op het trainingscomplex 1908. De linkerverdediger had zich afgemeld bij Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Jong Cyprus. Malacia was vorige week ziek.

Van de internationals is Orkun Kökcü al teruggekeerd bij Feyenoord. De middenvelder speelde afgelopen donderdag met Jong Turkije en won van Jong Engeland, mede dankzij een assist van Kökcü.

Nicolai Jørgensen en Sam Larsson deden maandag tijdens de training weer met alle oefeningen mee en lijken volledig hersteld van hun blessures. Jens Toornstra en Luciano Narsingh haakten af bij de afsluitende partijvorm.