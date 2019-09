Onderzoek: meer Rotterdammers willen daklozen helpen

Van de deelnemers zegt 51 procent bereid te zijn zelf in te leveren als dat betekent dat de overheid dat geld gebruikt om dakloosheid te bestrijden.

De Hond voerde in 2016 een soortgelijk onderzoek uit. Toen lag het percentage lager, namelijk op 46 procent. Opvallend aan het nieuwe onderzoek is dat vooral Rotterdammers onder de 30 jaar bereid zijn te helpen: 71 procent.

In Rotterdam zijn momenteel 4 duizend mensen dakloos. De oorzaak daarvoor ligt volgens 56 procent van de Rotterdammers bij de complexiteit van de samenleving, waardoor niet iedereen kan meekomen.

Drie jaar geleden gaf vijftien procent van de ondervraagden de daklozen zelf nog de schuld van hun situatie. Nu is dat gedaald naar zeven procent.

‘Nu is het moment’

De Pauluskerk liet het onderzoek uitvoeren in aanloop naar de Rotterdamse Daklozendag op 16 september. Volgens dominee Dick Couveé is de uitkomst mooi nieuws, maar kan er nog meer gedaan worden. "Dit is hét moment voor een structurele aanpak. De gemeente doet dat nu voor tien jongeren, in de pilot ‘Project 010’. Wij vinden dat die aanpak er moet komen voor iedereen zonder dak boven het hoofd."